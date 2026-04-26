Ο Πάπας Λέων ΙΔ δήλωσε την Κυριακή ότι όσοι διεξάγουν πολέμους και ιδιοποιούνται τους πόρους της γης είναι κλέφτες που στερούν από τον κόσμο ένα ειρηνικό μέλλον, απευθύνοντας προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας με αφορμή την επέτειο του ατυχήματος στον αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ.

Η Ουκρανία τιμά την Κυριακή την 40ή επέτειο της χειρότερης πυρηνικής καταστροφής στον κόσμο, εν μέσω συνεχιζόμενων φόβων ότι ο τετραετής πόλεμος με τη Ρωσία θα μπορούσε να προκαλέσει επανάληψη της τραγωδίας.

Σύμφωνα με το Reuters, στην εβδομαδιαία ομιλία του μετά την προσευχή του Αγγέλου, ο Ποντίφικας δήλωσε ότι το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ άφησε ένα αποτύπωμα στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας.

«Παραμένει μια προειδοποίηση για τη χρήση ολοένα και πιο ισχυρών τεχνολογιών», είπε ο Πάπας, ο οποίος μόλις επέστρεψε από δεκαήμερη περιοδεία σε τέσσερις αφρικανικές χώρες.

«Ελπίζω ότι σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων θα επικρατούν πάντα η σοφία και η υπευθυνότητα, ώστε η ατομική ενέργεια να χρησιμοποιείται πάντοτε για την υποστήριξη της ζωής και της ειρήνης», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας το Ευαγγέλιο της ημέρας, που περιείχε τη μεταφορά του κλέφτη των προβάτων, ο Πάπας Λέων είπε ότι οι κλέφτες εμφανίζονται με πολλές μορφές, αναφέροντας ως παραδείγματα «επιφανειακούς τρόπους ζωής που καθοδηγούνται από τον καταναλωτισμό», προκαταλήψεις και λανθασμένες ιδέες.

«Και ας μην ξεχνάμε επίσης εκείνους τους κλέφτες που, λεηλατώντας τους πόρους της γης, διεξάγοντας αιματηρούς πολέμους ή τρέφοντας το κακό σε οποιαδήποτε μορφή, απλώς στερούν από όλους μας την ευκαιρία για ένα μέλλον ειρήνης και γαλήνης», πρόσθεσε.

Ο Λέων, ο πρώτος Ποντίφικας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει προκαλέσει την οργή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς έχει γίνει πιο έντονα επικριτικός απέναντι στον πόλεμο και τον δεσποτισμό.