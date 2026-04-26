Στην επέτειο μνήμης για την Γενοκτονία των Αρμενίων αναφέρεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση φωτογραφίας από σχετική εκδήλωση, στο κοινωνικό δίκτυο «Χ» αναφέροντας:

«Στην εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων, στην οποία είχα την τιμή να είμαι κεντρικός ομιλητής. Μια Ημέρα η οποία δεν ανήκει απλώς στο ημερολόγιο των επετείων, αλλά στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας».