Με γκολ του Έντσο Φερνάντες στο 23ο λεπτό, η Τσέλσι νίκησε με 1-0 τη Λιντς και προκρίθηκε στον τελικό του FA Cup, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι.

Με τον Κάλουμ ΜακΦάρλαν στον πάγκο τους, μετά την απόλυση του Λίαμ Ροσενιόρ, οι Λονδρέζοι ήταν καλύτεροι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και στο 23ο λεπτό πήραν το προβάδισμα με τη κεφαλιά του Φερνάντες μετά τη μπαλιά του Νέτο.

Η Λιντς προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο και είχε φάσεις για να ισοφαρίσει, ο Σάντσεθ όμως αντέδρασε σωστά όποτε χρειάστηκε και κράτησε το 1-0, το οποίο έδωσε την πρόκριση στην Τσέλσι.

Οι «μπλε» θα έχουν, έτσι, την ευκαιρία να διεκδικήσουν το τρόπαιο στον τελικό της 16ης Μαΐου, στο Γουέμπλεϊ, με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Σίτι που το Σάββατο (25/4) απέκλεισε τη Σαουθάμπτον, νικώντας τη με 2-1.