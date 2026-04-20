Ο Γκεόργκι Χάτζι, ανέλαβε από σήμερα χρέη προπονητή στην Εθνική ομάδα της Ρουμανίας, αντικαθιστώντας τον Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Η Ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον θρύλο του Ρουμανικού ποδοσφαίρου με συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Ο 61χρονος πλέον Χάτζι έχει εργαστεί στο παρελθόν σε Φαρούλ, Βιτορούλ, Γαλατασαράι, Στεάουα Βουκουρεστίου και Μπούρσασπορ και θα προσπαθήσει να οδηγήσει τη Ρουμανία στο EURO 2028, αλλά και στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Χάτζι για 17 χρόνια τίμησε την Εθνική ομάδα και σε συλλογικό επίπεδο, φόρεσε μεταξύ άλλων τις φανέλες των Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Γαλατασαράι και Στεάουα Βουκουρεστίου.