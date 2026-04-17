Για το προσεχές ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, μίλησε ο Ζέλσον Μαρτίνς.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ του Ολυμπιακού ανέφερε χαρακτηριστικά πως οι Πειραιώτες πρέπει να κερδίσουν όλα τα παιχνίδια που απομένουν αν θέλουν να κατακτήσουν τον τίτλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο επιθετικός του Ολυμπιακού στην Cosmote TV:

«Πρέπει να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να κερδίσουμε ώστε να έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Θα πάμε εκεί για να τα δώσουμε όλα.

Όλα τα παιχνίδια από δω και πέρα είναι τελικοί για μας. Όλα τα παιχνίδια πρέπει να τα κερδίσουμε. Εξαρτόμαστε πάρα πολύ από αυτά τα αποτελέσματα και για αυτό όλα θα τα αντιμετωπίσουμε έτσι.

Πρέπει να αλλάξουμε όσα έχουμε κάνει λάθος έως τώρα. Γνωρίζουμε τα λάθη μας. Ξέρουμε πως δεν τα έχουμε πάει καλά και ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε για να το αλλάξουμε αυτό. Μόνο αυτό είναι στο μυαλό μας. Να μπούμε τελείως διαφορετικά και να τα δώσουμε όλα».