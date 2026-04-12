Σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται πλέον η Ρέιντζερς μετά την ολοκλήρωση της 33ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Σκωτίας.

Η ομάδα της Γλασκώβης νίκησε με 6-3 Φόλκερκ έφτασε στους 69 βαθμούς και είναι μόλις έναν πίσω από την πρωτοπόρο Χαρτς.

Όσον αφορά τον αγώνα, η Φόλκερκ ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 2-0 με τα γκολ των Μπρότζιο (6’) και Γιτς (26’). Η αντίδραση της Ρέιντζερς ήρθε στο 42’ με τον Τσουκουάνι να μειώνει σε 2-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο και στο 48’ η ομάδα της Γλασκώβης ισοφάρισε σε 2-2 με τον Τσερμίτι, ενώ στο 52’ ο Ράσκιν έκανε το 3-2.

Στο 58’ ο Μιόφσκι έκανε το 4-2, ο Μίλερ στο 70’ μείωσε σε 4-3, αλλά με τα γκολ του Τσερμίτι στο 75’ και του Μιόφσκι στο 88’ η Ρέιντζερς διαμόρφωσε το τελικό 6-3.