Σοκαριστική η υπόθεση του Πετρ Βλαχόφσκι που βιντεοσκοπούσε τις παίκτριές του στα αποδυτήρια έλαβε μία… αστεία ποινή από το δικαστήριο.

Πρόκειται για μία ιστορία που συγκλονίζει το ποδόσφαιρο γυναικών στην Τσεχία. Ο προπονητής Πετρ Βλαχόφσκι καταδικάστηκε γιατί τοποθετούσε κρυφές κάμερες σε σακίδια πλάτης. Κατέγραφε έτσι στα αποδυτήρια 15 αθλήτριες της FC Slovacko, ανάμεσά τους και ανήλικες 17 ετών, την ώρα που άλλαζαν ή έκαναν ντους! Ξεκάθαρα μία ενέργεια που προκαλεί ντροπή, σοκ και ότι άλλο αρνητικό συναίσθημα μπορεί να σκεφτεί κανείς.

Η διεθνής παίκτρια Κριστίνα Τζάνκου περιέγραψε το πώς παίκτριες τα βίωσαν όλα αυτά. Οι παίκτριες που είχαν έως και φιλικές σχέσεις με την σύζυγο και τα παιδιά του δεν μπορούσαν να συνέλθουν με τίποτα. Η αποκάλυψη των συγκεκριμένων βίντεο το 2023 προκάλεσε πολλά ψυχικά προβλήματα στις παίκτριες της ομάδας με ορισμένες εξ αυτών να εγκαταλείπουν άρον άρον το ποδόσφαιρο.

Η οργή ήταν το συναίσθημα που διαδέχθηκε την οργή. Και αυτό διότι στον Βλαχόφσκι επιβλήθηκε μία… αστεία ποινή. Το δικαστήριο τον τιμώρησε με ποινή φυλάκισης με αναστολή για ένα έτος, συν μια μικρή χρηματική αποζημίωση και πενταετή αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο, μόνο εντός Τσεχίας.

Έται παρά την καταδίκη του και για κατοχή παιδικής πορνογραφίας, ο Βλαχόφσκι μπορεί θεωρητικά να εργαστεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, καθώς η FIFA και η UEFA δεν του έχουν επιβάλει ακόμη ban. Η FIFPRO – ως εκπρόσωπος των παικτών και των παικτριών – έκανε λόγο για μια «γελοία απόφαση» και ζητά την ισόβια απομάκρυνσή του συγκεκριμένου ανθρώπου από το άθλημα.