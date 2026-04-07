Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την πορεία κορυφής στη EuroLeague, και με ρεκόρ 23-12 συγκατοικεί στην κορυφή με τη Φενέρ. Την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε της ASVEL εκτός έδρας με 82-74, επιστρέφοντας στις νίκες μετά την ήττα με 85-84 από τη Βαλένθια στην Ισπανία. Στη Γαλλία δεν έπεισε, ωστόσο πήρε αυτό που ήθελε, με τον Χολ και τον Βεζένκοφ να κάνουν εξαιρετικό ματς. Και μπορεί εκτός έδρας να μετρά τέσσερις ήττες στα πέντε τελευταία, ωστόσο στο ΣΕΦ είναι πολύ καλός με ρεκόρ 14-3. Η ομάδα του Μπαρτζώκα διαθέτει την κορυφαία επίθεση της διοργάνωσης, την 4η καλύτερη άμυνα και είναι 2ος σε ποσοστό διπόντων. Με νίκη σφραγίζει την τετράδα, ενώ κάνει σημαντικό βήμα για το 1-2. Εκτός ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Η Ρεάλ γνώρισε την ήττα 98-96 από την Μπασκόνια σε ματς που είχε τον απόλυτο έλεγχο. Πριν από αυτό, είχε 14 νίκες στα τελευταία 16 παιχνίδια, ενώ στο προηγούμενο double week επικράτησε άνετα των Χάποελ (92-83) και Εφές (82-71). Εκτός μετρά μόλις 5 νίκες σε 17 αγώνες, ενώ έχει χάσει δυο σερί παιχνίδι μακριά από τη Μαδρίτη από Ζάλγκιρις και Μπασκόνια. Αμφίβολος ο φόργουορντ Λάιλς