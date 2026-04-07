Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία για την 36η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Πράσινοι και οι μπλαουγκράνα ισοβαθμούν στο 20-15 και κάθε απώλεια κοστίζει. Άλλωστε, η ήττα στη Σόφια από τη Χάποελ έκανε ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα. «Διαβολοβδομάδα» με δυο ματς στην Ισπανία και ο Άταμαν έδωσε τον πιο κατάλληλο χαρακτηρισμό για αυτά τα δύο παιχνίδια λέγοντας ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει το δικό του Final Four σε αυτά τα παιχνίδια. Με ενδεχόμενο 1/2 αποχαιρετά μία και καλή την εξάδα ο Παναθηναϊκός και θα ψάξει με νίκη απέναντι στην Εφές το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο Play-In. Με 0/2 θα αρχίσει να ιδρώνει ακόμα και για την… ύπαρξη του στην 10άδα!Η συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ θα κριθεί τελευταία στιγμή, ενώ οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Βασίλης Τολιόπουλος είναι εκτός. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, οι μπλαουγκράνα είχαν επικρατήσει στο Telekom Center Athens με 103-96.

Στον αντίποδα, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς η ήττα από τη Ζαλγκίρις δυσκολεύει την απευθείας πρόκριση στα playoffs. Με δεδομένο το 0-2 σε ισοβαθμίες με Ζαλγκίρις και Χάποελ, ακόμα και το 3/3 δεν εγγυάται είσοδο στην εξάδα. Σημαντικό παιχνίδι αυτό με τον Παναθηναϊκό, αφού με νίκη εξασφαλίζει τουλάχιστον την 7η θέση και πλεονέκτημα στο play-in. Αμφίβολοι οι Βέσελι (σέντερ) και Σατοράνσκι (γκαρντ).