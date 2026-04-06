Δεν μπήκε με το δεξί η Εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στα προκριματικά του World Cup, καθώς ηττήθηκε με 13-12 από την Ουγγαρία στην Αλεξανδρούπολη.

Στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου η Ελλάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-2 με τον Παπαναστασίου να χάνει πέναλτι, στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι. Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Εθνική βρήκε γκολ από τους Γκίλλα και Παπαναστασίου και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 7-6.

Στο τρίτο οκτάλεπτο η «γαλανόλευκη», έχασε τρεις επιθέσεις με αριθμητικό πλεονέκτημα και ένα πέναλτι με τον Αργυρόπουλο, με την Ουγγαρία να φτάνει στο 10-8, με την Ελλάδα ωστόσο να ισοφαρίζει σε 10-10 με τους Πούρο και Παπαναστασίου.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο το παιχνίδι ήταν ισόπαλο 12-12 στο 1:18’’ πριν το τέλος, αλλά στην τελευταία επίθεση και στην εκπνοή του χρόνου της η Ουγγαρία με τον Μπούριαν έκανε το τελικό 13-12.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-5, 4-3, 3-2

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Τσόμα, Τατράι 1, Ντάλα, Βάργκα, Βίντσε Βίγκβαρι 4, Ανταμ Νάγκι 2, Φέκετε 2, Μπούριαν 2, Νέμετ 1, Βίντελ Βίγκβαρι, Γιάνσικ, Σάλαϊ, Βόγκελ, Βίσμεγκ 1.

ΕΛΛΑΔΑ: Ζερδεβάς, Πούρος 2, Χατζής, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαϊδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Καστρινάκης.

Στο άλλο ματς του ομίλου η Σερβία νίκησε την Ολλανδία 15-11. Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα αύριο Μεγάλη Τρίτη η Σερβία στις 17:30.