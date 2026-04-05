Δημοσίευμα από το Ισραήλ αναφέρει ο 52χρονος Σαρόν Γεχούντα, υπάλληλος της Μακάμπι Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό, κακοποίηση, αλλά και αποπλάνηση ανήλικου αγοριού.

Σύμφωνα τους Ισραηλινούς και το κατηγορητήριο, η γνωριμία του Γεχούντα με τον ανήλικο φέρεται να άρχισε σε συναγωγή κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2024 έως και τον Μάρτιο του 2026, φέρονται να πραγματοποιήθηκαν 15 έως 20 συναντήσεις σε διαφορετικούς χώρους, μεταξύ των οποίων το διαμέρισμα και αποθηκευτικός χώρος του κατηγορούμενου, το όχημά του, αλλά και άλλες τοποθεσίες.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται ότι ο κατηγορούμενος επέδειξε στον ανήλικο πορνογραφικό υλικό, ενώ σε μία περίπτωση φέρεται να τον επισκέφθηκε στο οικοτροφείο της θρησκευτικής σχολής του, δίνοντάς του το ποσό των 300 σέκελ περίπου 84 ευρώ.

Παράλληλα στο κατηγορητήριο που κατατέθηκε από την Εισαγγελία του Τελ Αβίβ περιλαμβάνεται και υλικό από την επικοινωνία των δύο πλευρών.

Από την πλευρά του, ο υπάλληλος της Μακάμπι Τελ Αβίβ αρνείται κατηγορηματικά το σύνολο των καταγγελιών και δηλώνει αποφασισμένος να υπερασπιστεί την αθωότητά του ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ από την δική της πλευρά σε επίσημη τοποθέτηση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «πρόκειται για πρώιμο στάδιο της έρευνας, στο οποίο τα αποδεικτικά στοιχεία δεν έχουν ακόμη εξεταστεί. Εμπιστευόμαστε τις αρχές ότι θα κάνουν τη δουλειά τους».