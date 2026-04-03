Πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για το Europa Conference League η Ράγιο Βαγιεκάνο πήρε σπουδαία νίκη επί της Έλτσε με 1-0 για την 30η αγωνιστική της La Liga.

Η Ισπανική ομάδα που είχε δοκάρι στο 34’ σε σουτ του Πέδρο Ντίας, πήρε το πολύτιμο «τρίποντο» με γκολ που σημείωσε ο Ντεκά στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης.

Με τη νίκη αυτή η Ράγιο Βαγιεκάνο ξέφυγε με επτά βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού και πήρε μια ψυχολογική ένεση, ενόψει του αγώνα με την Ένωση.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 30ης αγωνιστικής;

Παρασκευή 3 Μαρτίου

Ράγιο Βαγιεκάνο-Έλτσε 1-0

Σάββατο 4 Μαρτίου

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Λεβάντε (15:00)

Μαγιόρκα-Ρεάλ Μαδρίτης (17:15)

Αλαβές-Οσασούνα (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (22:00)

Κυριακή 5 Μαρτίου

Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00)

Βαλένθια-Θέλτα (17:15)

Οβιέδο-Σεβίλλη (19:30)

Μπέτις-Εσπανιόλ (22:00)

Δευτέρα 6 Μαρτίου

Τζιρόνα-Βιγιαρεάλ (22:00)