Μετά και την ολοκλήρωση της 35ης αγωνιστικής ο Ολυμπιακός με τη νίκη του επί της Βιλερμπάν, ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας τη Euroleague.
Οι Πειραιώτες έχουν την ισοβαθμία με τη Φενέρμπαχτσε και με 3 στα 3 στα επόμενα παιχνίδια θα είναι σίγουρα πρώτοι. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός που ηττήθηκε από την Χαποέλ Τελ Αβίβ είναι στην έβδομη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα αποψινά ματς, η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε από την Μπασκόνια με 98-96, ενώ η Βαλένθια επικράτησε με 94-81 της Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία.
Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής:
Μπάγερν Μονάχου – Φενέρμπαχτσε 85-76
Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα 81-71
Χάποελ – Παναθηναϊκός 92-88
Dubai BC – Μονακό 101-91
Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν 82-89
Παρί – Αρμάνι Μιλάνο 103-93
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές 103-83
Βιλερμπάν – Ολυμπιακός 74-82
Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια 81-94
Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 98-96
Βαθμολογια
1. Ολυμπιακός 23-12
2. Φενέρμπαχτσε 23-12
3. Ρεάλ Μαδρίτης 22-13
4. Βαλένθια 22-13
5. Χάποελ Τελ Αβίβ 21-13
6. Ζάλγκιρις 21-14
7. Παναθηναϊκός AKTOR 20-15
8. Μπαρτσελόνα 20-15
9. Μονακό 19-16
10. Ερυθρός Αστέρας 19-16
11. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16
12. BC Dubai 18-17
13. Αρμάνι Μιλάνο 17-18
14. Μπάγερν Μονάχου 15-20
15. Παρτίζαν 15-20
16. Παρί 14-21
17. Βίρτους Μπολόνια 13-22
18. Μπασκόνια 11-24
19. Αναντολού Εφές 10-25
20. Βιλερμπάν 8-27
Επόμενη αγωνιστική (36η):
Τρίτη 7 Απριλίου
Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (19:00)
Ζάλγκιρις Κάουνας – Dubai BC (20:00)
Ερυθρός Αστέρας – Παρί (21:00)
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (21:15)
Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου (21:30)
Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (21:30)
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (21:30)
Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (22:00)
Τετάρτη 8 Απριλίου
Μονακό – Βιλερμπάν (20:30)
Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (20:30)