Μετά και την ολοκλήρωση της 35ης αγωνιστικής ο Ολυμπιακός με τη νίκη του επί της Βιλερμπάν, ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας τη Euroleague.

Οι Πειραιώτες έχουν την ισοβαθμία με τη Φενέρμπαχτσε και με 3 στα 3 στα επόμενα παιχνίδια θα είναι σίγουρα πρώτοι. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός που ηττήθηκε από την Χαποέλ Τελ Αβίβ είναι στην έβδομη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα αποψινά ματς, η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε από την Μπασκόνια με 98-96, ενώ η Βαλένθια επικράτησε με 94-81 της Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία.

Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής:

Μπάγερν Μονάχου – Φενέρμπαχτσε 85-76

Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα 81-71

Χάποελ – Παναθηναϊκός 92-88

Dubai BC – Μονακό 101-91

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν 82-89

Παρί – Αρμάνι Μιλάνο 103-93

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές 103-83

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός 74-82

Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια 81-94

Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 98-96

Βαθμολογια

1. Ολυμπιακός 23-12

2. Φενέρμπαχτσε 23-12

3. Ρεάλ Μαδρίτης 22-13

4. Βαλένθια 22-13

5. Χάποελ Τελ Αβίβ 21-13

6. Ζάλγκιρις 21-14

7. Παναθηναϊκός AKTOR 20-15

8. Μπαρτσελόνα 20-15

9. Μονακό 19-16

10. Ερυθρός Αστέρας 19-16

11. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16

12. BC Dubai 18-17

13. Αρμάνι Μιλάνο 17-18

14. Μπάγερν Μονάχου 15-20

15. Παρτίζαν 15-20

16. Παρί 14-21

17. Βίρτους Μπολόνια 13-22

18. Μπασκόνια 11-24

19. Αναντολού Εφές 10-25

20. Βιλερμπάν 8-27

Επόμενη αγωνιστική (36η):

Τρίτη 7 Απριλίου

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (19:00)

Ζάλγκιρις Κάουνας – Dubai BC (20:00)

Ερυθρός Αστέρας – Παρί (21:00)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (21:15)

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου (21:30)

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (21:30)

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (21:30)

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (22:00)

Τετάρτη 8 Απριλίου

Μονακό – Βιλερμπάν (20:30)

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (20:30)