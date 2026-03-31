Η Εθνική Ελλάδας έμεινε στο 0-0 με την Ουγγαρία σε φιλικό παιχνίδι, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να στέκεται στο γεγονός ότι η ομάδα του ήταν σοβαρή και ειδικά στον ανασταλτικό τομέα.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στη Βουδαπέστη σε φιλικό παιχνίδι και καμία εκ των δύο δεν κατάφερε να σκοράρει, με τον προπονητή της Ελλάδας να λέει τα εξής στις δηλώσεις του στη Nova.

Για το παιχνίδι: «Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι με πολλές μονομαχίες. Δείξαμε μεγάλη σοβαρότητά, ιδιαίτερα στην ανασταλτική λειτουργία. Οι επιλογές μας στην τελική πάσα, δεν ήταν καλές. Στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν ανοιχτό και είχαμε ευκαιρίες για γκολ».

Για τις στημένες φάσεις: «Χρειάζεται περισσότερη δουλειά στις στημένες φάσεις για να έχουμε επιλογές. Οι παίκτες κατανοούσαν καλύτερα κατά τη διάρκεια του αγώνα τί πρέπει να κάνουν καλύτερα. Αν είχαμε καλύτερη τελική πάσα θα είχαμε δημιουργήσει γκολ».

Για τα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας: «Έχουμε ακόμη δύο φιλικά παιχνίδια και θα είναι χρήσιμα για την Ελλάδα. Θα μας βοηθήσουν να έχουμε ακόμη μία επιλογή για τον τρόπο επιλογής. Ελπίζω όλοι οι παίκτες να είναι καλά στην υγεία τους. Πρωτίστως στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου που θα είναι υψηλού επιπέδου να έχουν υγεία».

Για το γεγονός ότι το γήπεδο ήταν γεμάτο: «Παραδοσιακά γεμίζουν το γήπεδο, έχουν οργανωμένους οπαδούς. Δεν είναι φιλικό παιχνίδι με 60.000 χιλιάδες κόσμο στο γήπεδο. Το παιχνίδι μπορεί να ήταν φιλικό, αλλά αγωνιστικά το ματς είχε πολλές μονομαχίες».