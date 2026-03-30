Η Εθνική ομάδα των Ελπίδων με στόχο τη διατήρηση της πρωτιάς στον 6ο προκριματικό όμιλο του EURO 2027, υποδέχεται αύριο τη Γερμανία (19:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και θέλει να δώσει συνέχεια στην ως τώρα εξαιρετική πορεία της, με τις 6 νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Η Ελλάδα είναι πρώτη στη βαθμολογία με 18 βαθμούς, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η προσεχής αντίπαλός της με 15 βαθμούς και την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Βόρεια Ιρλανδία με 7.

Στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων η Εθνική Ελπίδων επικράτησε της Γερμανίας με 3-2 με τα γκολ των Κώστα Κωστούλα, Τζίμα και Ράλλη.

Να θυμίσουμε ότι την πρόκριση στην τελική φάση μαζί με τις διοργανώτριες χώρες (Αλβανία και Σερβία) κατακτούν οι εννέα επικεφαλής και ο καλύτερος δεύτερος όλων των προκριματικών ομίλων. Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια της τελικής φάσης θα καθοριστούν από αγώνες play-off, στους οποίους θα συμμετάσχουν οι 8 δεύτεροι των προκριματικών ομίλων.

Η προετοιμασία της Εθνικής Ελπίδων ολοκληρώθηκε με προπόνηση στο προπονητικό κέντρο της ΕΠΟ στην Παιανία και στα θετικά είναι πως ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Γιάννης Ταουσιάνη δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Όλοι οι παίκτες που έχουν κληθεί στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι ετοιμοπόλεμοι για την μεγάλη «μάχη».

Η είσοδος στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα είναι δωρεάν για το κοινό, όπως σε όλους τους αγώνες έως τώρα, ωστόσο απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της ticketmaster για την ταυτοποίηση του κατόχου.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.