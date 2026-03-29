Με τη Stoiximan Super League ασχολήθηκε το παρατηρητήριο CIES, το οποίο έφτιαξε και τη λίστα με τους δέκα πιο ακριβούς παίκτες, σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις.

Η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε και όλοι περιμένουν, πλέον, την έναρξη των play off και των play out, στα οποία θα κριθούν όλα: Ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιες θα βγουν στην Ευρώπη, ποιες θα υποβιβαστούν.

Περιμένοντας, λοιπόν, την επιστροφή στη δράση, το CIES έκανε μια εκτίμηση για τις αξίες των παικτών και ανακοίνωσε τη λίστα με το top-10, στο οποίο βρίσκονται τέσσερις ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, τρεις του ΠΑΟΚ, δύο του Παναθηναϊκού και ένας της ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, ο πιο ακριβός παίκτης θεωρείται ο Χρήστος Μουζακίτης καθώς αξίζει 23,2 εκατ. ευρώ, ακολουθεί ο Χρήστος Ζαφείρης με 16,1 εκατ. ευρώ, στην 3η θέση είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με 15,9 εκατ., στην 4η ο Κωνσταντίνος Τζολάκης με 12 εκατ., στην 5η ο Σαντίνο Αντίνο με 9,4 εκατ., στην 7η ο Αντρέ Λουίζ με 8,6 εκατ., στην 8η ο Λορέντσο Πιρόλα με 8,6 εκατ., στην 9η ο Ανέστης Μύθου με 8,3 εκατ. και στη 10η ο Δημήτρης Καλοσκάμης με 7,5 εκατ. ευρώ.