Ο κακός… χαμός στον αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Ράγιο Βαγιεκάνο καθώς οι Λαμίν Γιαμάλ και Φερμίν Λόπεθ εκνευρίστηκαν όσο δεν πάει με την απόφαση του Φλικ να τους κάνει αλλαγή.

Οι Λαμίν Γιαμάλ και Φερμίν Λόπεθ ήταν έξαλλοι που έγιναν αλλαγή από τον Χάνσι Φλικ στον αγώνα της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Ράγιο (που είναι η επόμενη ευρωπαϊκή αντίπαλος της ΑΕΚ). Ο Φερμίν έπειτα από την αλλαγή του έδωσε κλωτσιά σε ένα αντικείμενο στον πάγκο όντας εμφανώς εκνευρισμένος.

Όσον αφορά στον Γιαμάλ, ο νεαρός σταρ ήταν επίσης φουλ νευριασμένος με την απόφαση του προπονητή του. Άρχισε να μουρμουράει και μετά να φωνάζει: «Πάντα το ίδιο. Αυτό είναι τρελό. Είναι τρελό». Απευθύνθηκε και προς τον Μπερνάλ για αυτό αλλά και προς τον Αρνάου Μπλάνκο, έναν από τους βοηθούς του Γερμανού τεχνικού, ο οποίος προσπάθησε να τον ηρεμήσει. Ωστόσο ο Γιαμάλ συνέχισε λέγοντας: «Μόνο εγώ, πάντα εγώ!». Τελικά τον ηρέμησε ο Βόιτσεχ Σέζνι μετά το τέλος της αναμέτρησης.