Ο Ηρακλής πανηγυρίζει για την άνοδο στη Stoiximan Super League και η κυρία Χάιδω, η πιο γνωστή οπαδός του, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη φιέστα ανόδου στο Καυτανζόγλειο.

Έπειτα από αναμονή εννέα χρόνων, ο «γηραιός» κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη μεγάλη κατηγορία και η ώρα για τη φιέστα έφτασε. Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν με 3-1 την Αναγέννηση Καρδίτσας και περιμένουν την απονομή του τροπαίου, με τους οπαδούς του να έχουν στήσει το δικό τους πάρτι.

Σε αυτό, δεν θα μπορούσε παρά να συμμετέχει και η κυρία Χάιδω, η ηλικιωμένη φίλαθλος του Ηρακλή, η οποία είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα για τη μεγάλη της αγάπη για την ομάδα, την οποία δεν αφήνει ποτέ. Ήταν δεδομένο, επομένως, ότι θα βρισκόταν στο Καυτανζόγλειο για τη φιέστα, με την κάμερα να τη «συλλαμβάνει» στις εξέδρες.

Με το κασκόλ στον λαιμό, η γνωστή οπαδός του Ηρακλή φώναζε τα συνθήματα και χαιρόταν με την ψυχή τους για αυτό που έβλεπε, καθώς περίμενε εννιά χρόνια για να πανηγυρίσει την επιστροφή της αγαπημένης της ομάδας στη Stoiximan Super League.