Με γκολ του Ιβάν στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο ουραγός Πανσερραϊκός νίκησε με 1-0 τον προτελευταίο Αστέρα Τρίπολης που έπαιζε με 10 παίκτες από το 27ο λεπτό και εξακολουθεί να ελπίζει για την παραμονή του στη Stoiximan Super League.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησαν στο 5′ με το γύρισμα του Λυρατζή για τον Δοϊρανλή που σούταρε άουτ, με τους γηπεδούχους να ανεβαίνουν μετά το 15λεπτο και να έχουν ευκαιρία στο 21′ με την άστοχη κεφαλιά του Μακέντα μετά το κόρνερ του Καλτσά.

Ο Ιταλός φορ ήταν άστοχος τόσο στο 25′, μετά το γύρισμα του Μπαρτόλο από αριστερά, όσο και στο 27′ με νέα κεφαλιά, αυτή τη φορά σε σέντρα του Άλχο, για να αλλάξουν τα δεδομένα λίγα δευτερόλεπτα μετά καθώς ο Γιαμπλόνσκι είδε την κόκκινη κάρτα για το σκληρό μαρκάρισμα στον Κάλινιν.

Η ομάδα της Τρίπολης έμεινε, έτσι, με 10 παίκτες και οι Σερραίοι το εκμεταλλεύτηκαν και άνοιξαν το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με το πολύ ωραίο σουτ του Ιβάν μετά τη συνεργασία με τον Τσαούση (0-1).

Νωρίς στο β’ μέρος και συγκεκριμένα στο 54′ η ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα άγγιξε το δεύτερο γκολ αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά την κεφαλιά του Ιβάν σε κόρνερ του Ριέρα, με τον Αστέρα να παραμένει ζωντανός. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου προσπάθησε να πιέσει στη συνέχεια για την ισοφάριση και είχε φάση στο 79′ με το διαγώνιο σουτ του Οκό που έφυγε άουτ.

Το 0-1, επομένως, παρέμεινε ως το τέλος, με τον Πανσερραϊκό να συνεχίζει να ελπίζει ενώ ο Αστέρας μοιάζει να μην το πιστεύει, πλέον, ότι μπορεί να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Ιβανόφ (77’ Σιμόνι), Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης (56’ Σιλά), Άλχο (56’ Αλμύρας), Αλάγκμπε, Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο, Κετού (66’ Οκό), Καλτσάς (66’ Εμμανουηλίδης), Μακέντα.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο (46’ Γκελασβίλι), Κάλινιν, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής, Ριέρα (69’ Μπρουκς), Τεϊσέιρα (90’+2’ Καρέλης), Ιβάν (79’ Σοφιανός).