Έχοντας τη συμπαράσταση… πέντε οπαδών του, οι οποίοι δεν τον εγκαταλείπουν παρά τα άσχημα αποτελέσματα, ο Πανσερραϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Πρόκειται για ντέρμπι ουραγών, με τους Σερραίους να βρίσκονται στην τελευταία θέση με μόλις 12 βαθμούς ενώ η ομάδα της Τρίπολης είναι στην προτελευταία με 14. Είναι, επομένως, ένα παιχνίδι στο οποίο η νίκη αποτελεί μονόδρομο και για τις δύο πλευρές.

Ένα παιχνίδι, στο οποίο την παράσταση κλέβουν οι οπαδοί των φιλοξενούμενων, οι οποίοι μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και αυτό δεν είναι υπερβολικό αλλά η πραγματικότητα, όπως δείχνει και η σχετική φωτογραφία.

Στο πέταλο των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Τρίπολης βρίσκονται πέντε οπαδοί, οι οποίοι το δείχνουν με πράξεις -και όχι με λόγια- ότι είναι πάντα πιστοί στην ομάδα τους και συνεχώς στο πλευρό της.