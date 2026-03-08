Ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Μόντε Μόρις θα ταξιδέψουν με την αποστολή του Ολυμπιακού στη Γαλλία για τα παιχνίδια με Παρί (10/3) και Μονακό (12/3), χωρίς όμως να είναι δεδομένη η συμμετοχή τους.

Με ανεβασμένη ψυχολογία από τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν εύκολα του ΠΑΟΚ για το ελληνικό πρωτάθλημα και τώρα στρέφουν ξανά την προσοχή τους στη Euroleague, έχοντας μπροστά τους δύο εκτός έδρας παιχνίδια.

Την Τρίτη (10/3) ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Παρί και την Πέμπτη (12/3) τη Μονακό, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να περιμένει για να δει τι θα γίνει με τους Βεζένκοβ, Μόρις και Γουόκαπ.

Οι δύο πρώτοι, όπως προαναφέρθηκε, είναι καλύτερα και αναμένεται να ταξιδέψουν μαζί με την ομάδα στη Γαλλία, όπου και θα αποφασιστεί αν μπορούν να πάρουν μέρος και στα δύο παιχνίδια ή μόνο σε αυτό με τη Μονακό.

Όσο για τον Γουόκαπ, τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή και οι πιθανότητες να ταξιδέψει και αυτός στη Γαλλία, όπως οι Βεζένκοβ και Μόρις, είναι λιγότερες.