Με φόρα από την Euroleague, ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα από τον ΠΑΟΚ, τον οποίο νίκησε με 100-73 για την 20η αγωνιστική της Greek Basket League.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε καλά στο παιχνίδι και προηγήθηκε και με διψήφια διαφορά (17-7) για να κλείσει την πρώτη περίοδο στο +14 (25-11). Στην δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός ανέβασε κι άλλο τη διαφορά (35-17), ωστόσο με το σκορ στο 41-23, ο ΠΑΟΚ έτρεξε ένα σερί 10-0 και μείωσε σε 41-33 που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Οι Πειραιώτες με καλάθια των Νιλικίνα και Χολ έκαναν το 49-36, ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 49-40, αλλά με τρίποντα των Παπανικολάου, Ντόρσεϊ και Πίτερς η τρίτη περίοδος έκλεισε με 69-48 υπέρ του Ολυμπιακού.

Στην τελευταία περίοδο η διαφορά πήγε στο +27 (83-56), ο Πίτερς συνέχισε να είναι ασταμάτητος και έτσι ήρθε η νίκη για τον Ολυμπιακό με μια ακόμη κατοστάρα.

Τα δεκάλεπτα: 25-11, 41-33, 69-48, 100-73

Αύριο οι «ερυθρόλευκοι» αναχωρούν για τη Γαλλία, για τα παιχνίδια με Παρί την προσεχή Τρίτη και Μονακό την Πέμπτη