Η ΑΕΚ νίκησε την ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια με γκολ του Άρολντ Μουκουντί και ο Καμερουνέζος στόπερ αναδείχθηκε ο MVP της αναμέτρησης.

Ο αρχηγός της Ένωσης παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη του αγώνα και στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στο παιχνίδι, στο επόμενο ματς με την Τσέλιε, αλλά και στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Αν είχε στο μυαλό του μετά το γρήγορο γκολ που πέτυχε ότι θα υπάρχει άνετο βράδυ: «Είναι λογικό όταν σκοράρεις ένα γρήγορο γκολ να σκέφτεται ότι άμα πιέσεις θα έρθουν κι άλλα γκολ. Δυστυχώς εμείς δεν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό. Πιέσαμε, αλλά δεν το κάναμε. Είμαστε όμως ικανοποιημένοι από τη νίκη και τους τρεις βαθμούς».

Για τα γκολ που πέτυχε με Λεβαδειακό και με την ΑΕΛ: «Είναι αλήθεια ότι χάρηκα πολύ με το προσωπικό μου γκολ. Όμως χάρηκα περισσότερο που κέρδισε η ομάδα, όμως δεν έχει σημασία ποιος σκοράρει, αλλά να φεύγεις με τη νίκη. Τώρα σκεφτόμαστε το ματς της Ευρώπης. Να εμφανιστούμε έτοιμοι με την Τσέλιε, ώστε να πάμε εκεί και να πάρουμε κάτι θετικό, ώστε να έχουμε αβαντάζ στη ρεβάνς».

Για το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και τι αποτέλεσμα περιμένει ή και θα ήθελε: «Για να είμαι ειλικρινής εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι σε εμάς. Θα το δούμε το παιχνίδι, αλλά αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι στη δική μας ομάδα».

Αν του έχει λείψει η Ευρώπη κι αν είναι πιο «διαβασμένοι» αυτή τη φορά κόντρα στην Τσέλιε: «Οταν αντιμετωπίσαμε την Τσέλιε ήμασταν μία νέα ομάδα με νέους παίκτες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να δείξουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα τώρα απ’ όταν αντιμετωπίσαμε την Τσέλιε λίγους μήνες πριν».