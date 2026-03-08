Ένα από τα προβλήματα των προπονητών είναι οι συμπλήρωση των κίτρινων καρτών των παικτών τους, που μπορούν να χάσουν ένα ή και περισσότερα παιχνίδια στη σεζόν.

Το πρόβλημα αυτό, αντιμετωπίζει και η Μάνστεστερ Σίτι, όχι με ποδοσφαιριστή της αλλά με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες και θα χάσει τα δύο επόμενα παιχνίδια της ομάδας!

Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ στο Σεντ Τζέιμς Παρκ με τη Νιούκαστλ ο Καταλανός τεχνικός διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή για ένα φάουλ που δεν δόθηκε υπέρ του Σεμένιο και είδε τον ρέφερι να τον τιμωρεί με κάρτα, η οποία όμως ήταν η έκτη συνολικά που έχει δει από την αρχή της σεζόν.

🚨 Pep Guardiola has been handed a two games ban to be served against Chelsea and West Ham.



“It was a clear foul on Doku. I’m not asking for a yellow card, but it’s foul. Of course I will DEFEND my team”. pic.twitter.com/xKr9cj4xzv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2026

Έτσι, δεν θα είναι στον πάγκο της ομάδας του στο ματς πρωταθλήματος κόντρα στην Γουέστ Χαμ και στον νοκ άουτ προημιτελικό του FA Cup. Πάντως θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο της Σίτι στον τελικό του Carabao Cup, στις 22 Μαρτίου με αντίπαλο την Άρσεναλ.