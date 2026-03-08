Η Ίντερ Μαϊάμι πέρασε από την έδρα της DC United, επικρατώντας με 2-1, κάνοντας έτσι την δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας της νίκη στο MLS.

Από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Μαϊάμι, ήταν φυσικά ο Λιονέλ Μέσι ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 27ο λεπτό του αγώνα και με αυτό έφτασε τα 899 τέρματα στην καριέρα του. Έτσι χρειάζεται ένα ακόμα για να φτάσει τα 900.

Το σκορ άνοιξε στο 17′ ο Ροντρίγκο Ντε Πολ για τους φιλοξενούμενους, ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 75’ με τον Τάι Μπάριμπο.