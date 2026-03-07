Με γκολ των Σαρρή και Κονγκούλη η Εθνική Ελλάδας Γυναικών νίκησε με 2-0 τα Νησιά Φερόε και έκανε το 2×2 στα προκριματικά του Μουντιάλ 2027.

Η Εθνική ομάδα είχε ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά με εύκολη νίκη με 3-0 επί της Γεωργίας και τώρα πήρε το δεύτερο τρίποντο, καθαρίζοντας και τα Νησιά Φερόε.

Η Ελλάδα άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι της Σαρρή και από εκεί και πέρα διαχειρίστηκε σωστά το παιχνίδι και έψαχνε με υπομονή το δεύτερο γκολ, με το οποίο θα εξασφάλιζε τη νίκη.

Το 2-0, τελικά, έγινε στο 78′ από την Κονγκούλη μετά την ασίστ της Σαρρή, με την Εθνική ομάδα να είναι στην κορυφή του ομίλου της με 6 βαθμούς ενώ τα Νησιά Φερόε και η Γεωργία είναι στο μηδέν.

Ελλάδα (Βασίλης Σπέρτος): Πεταλωτή, Κοσκερίδου, Γκούνη Παπαϊωάννου, Μάρκου, Παπαδοπούλου, Μωραϊτου, Χαλατσογιάννη (73′ Δρακογιαννάκη), Παπαθεοδώρου (64′ Κονγκούλη), Σαρρή (89′ Αργυρίου), Γιαννακά (73′ Τζούρτζεβιτς), Μπρουκσάιρ (89′ Σαϊχ).

Νησιά Φερόε: Γένσεν Ο., Γιάκομπσεν (84′ Μόρτενσεν), Ράσμουστοντιρ, Ράιαν, Χούμελαντ, Γιένσεν Τ. (84′ Κλέμεντσεν), Σάκι, Κλακστάιν (73′ Μπράντστρουπ), Γιοχάνεσεν, Σβάρβανταλ (63′ Σόρενσεν), Σέβνταλ (63′ Ερνστντότιρ).