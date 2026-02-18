Υπό έρευνα από την Εισαγγελία της Κολωνίας είναι ο Γερμανός διαιτητής Πασκάλ Κάιζερ, καθώς υπάρχουν υποψίες πως ο ίδιος οργάνωσε τις ομοφοβικές επιθέσεις που δέχθηκε μετά την πρότασή γάμου που έκανε στον σύντροφό του.

Στις 31 Ιανουαρίου, στον αγώνα της Κολωνίας με τη Βόλφσμπουργκ, ο Κάιζερ είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο και μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους είχε κάνει πρόταση γάμου στον σύντροφό του, ο οποίος είπε το «ναι».

Οι δυο τους είχαν γνωρίσει την αποθέωση από τους οπαδούς που είχαν κατακλύσει τις εξέδρες, τις επόμενες μέρες υπήρξαν προβλήματα… Ο Κάιζερ είχε καταγγείλει στην αστυνομία πως είχε δεχθεί ομοφοβικές επιθέσεις τόσο διαδικτυακά όσο και σωματικά, καθώς είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία του με πρησμένο μάτι.

Η αστυνομία, την ώρα που οι χρήστες των social media εξέφρασαν μαζικά τη συμπαράστασή τους στον Κάιζερ, έκανε έρευνα και τελικά η Εισαγγελία διέταξε να γίνει έρευνα για τον ίδιο τον Γερμανό διαιτητή, καθώς υπάρχουν υποψίες πως ο ίδιος ενορχήστρωσε αυτές τις επιθέσεις.

Όπως αναφέρουν τα γερμανικά ΜΜΕ, η έρευνα της αστυνομίας δείχνει ότι υπάρχουν στοιχεία πως ο Κάιζερ αυτοτραυματίστηκε ή τραυματίστηκε με τη… βοήθεια του συντρόφου του, με αποτέλεσμα η Εισαγγελία της Κολωνίας να διατάξει έρευνα στο σπίτι του Γερμανού διαιτητή, με κατάσχεση υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων.

«Είναι ύποπτος για πρόκληση των σωματικών βλαβών και τη σύνταξη των απειλητικών email που φέρεται να δέχτηκε, έτσι διατάχτηκε έρευνα στο σπίτι του, κατά την οποία συλλέχθηκαν στοιχεία», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.