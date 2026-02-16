Την πρώτη του προπόνηση με την φανέλα του Παναθηναϊκού έκανε Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός φόργουορντ, που έφτασε στη χώρα μας σήμερα τα ξημερώματα πέρασε το πρωί με επιτυχία τόσο τις ιατρικές εξετάσεις, όσο και τις εργομετρικές και στην συνέχεια συμμετείχε για πρώτη φορά στην προπόνηση του «τριφυλλιού».

Ο πρώην ΝΒΑερ βρέθηκε στο Telekom Athens Center και γνώρισε για πρώτη φορά τους νέους του συμπαίκτες και το τεχνικό σταφ των «πράσινων», προτού φορέσει τα αθλητικά και λάβει μέρος στην προπόνηση.

Ο 31χρονος σταρ αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.