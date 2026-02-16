Έμαθε ο Ολυμπιακός τους αντιπάλους του στους προημιτελικούς ομίλους του LEN Champions League, μετά τη διαδικασία της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Οι Πειραιώτες θα διεκδικήσουν μία από τις δύο θέσεις που οδηγούν στο Final 4, έχοντας μπροστά τους ένα ιδιαίτερα δύσκολο γκρουπ.

Συγκεκριμενα, οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τις Μπαρτσελονέτα, Νόβι Μπέογκραντ και Μπρέσια. Το πρόγραμμα των προημιτελικών περιλαμβάνει πέντε αγωνιστικές, κατανεμημένες σε ισάριθμα διήμερα, ενώ η τελευταία θα διεξαχθεί σε μία ημέρα. Το Final 4 θα φιλοξενηθεί στη Μάλτα από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου.

Οι προημιτελικοί όμιλοι του LEN Champions League

Α’ όμιλος

Μπαρτσελονέτα (Ισπανία)

Ολυμπιακός (Ελλάδα)

Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία)

Μπρέσια (Ιταλία)

Β’ όμιλος

Προ Ρέκο (Ιταλία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Αννόβερο (Γερμανία)

Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Το πρόγραμμα των αγωνιστικών

1η αγωνιστική: 3-4 Μαρτίου

2η αγωνιστική: 24-25 Μαρτίου

3η αγωνιστική: 31 Μαρτίου – 1 Απριλίου

4η αγωνιστική: 21-22 Απριλίου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 19 Μαΐου