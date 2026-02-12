Η FIFA επέβαλε απαγόρευση μεταγραφών στην Αθλέτικ Μπιλμπάο για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους, με τη διοίκηση του κλαμπ, πάντως, να μην ανησυχεί.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία δεν ανακοίνωσε, κόντρα σε ό,τι συνηθίζει, τον λόγο για τον οποίο πήρε αυτή την απόφαση, η ουσία όμως δεν αλλάζει: Η Αθλέτικ Μπιλμπάο δεν θα μπορεί να κάνει μεταγραφές το καλοκαίρι του 2026, τον Ιανουάριο του 2027 και το καλοκαίρι του 2027.

Οι Βάσκοι, με λίγα λόγια, θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν ξανά από τον Ιανουάριο του 2028, η διοίκηση του κλαμπ όμως υποστηρίζει πως δεν θα ισχύσει τίποτα από όλα αυτά και πως το πρόβλημα θα λυθεί άμεσα.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, οι άνθρωποι της Αθλέτικ Μπιλμπάο υποστηρίζουν πως αυτή η ποινή επιβλήθηκε λόγω μιας διαφωνίας που υπάρχει για τα δικαιώματα ενός παίκτη και είναι σίγουροι πως το θέμα θα λυθεί τις επόμενες ώρες και η FIFA θα ακυρώσει την ποινή που επέβαλε.