Στους προημιτελικούς του Qatar Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη μετά τη νίκη της με 2-0 σετ κόντρα στη Βαρβάρα Γκρατσέβα και περιμένει Ίγκα Σβιόντεκ ή Ντάρια Κασάτκινα.

Η Ελληνίδα τενίστρια, η οποία είναι στο Νο52 της παγκόσμιας κατάταξης, ήταν το φαβορί κόντρα στη Γαλλίδα που είναι στο Νο73, το πρώτο σετ όμως αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολο από ό,τι θα περίμενε κανείς.

Η Γκρατσέβα έφτασε στο σημείο να έχει σετ πόιντ, η Σάκκαρη όμως παρέμεινε ψύχραιμη και κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, φτάνοντας στο 7-6. Έτσι έκανε το 1-0 και από εκεί και πέρα ήταν σαρωτική στο δεύτερο σετ, το οποίο πήρε με… 6-0!

Έπειτα από δύο χρόνια, επομένως, η Ελληνίδα τενίστρια επιστρέφει στους προημιτελικούς WTA 1000 και περιμένει να δει αν εκεί θα αντιμετωπίσει τη Σβιόντεκ ή την Κασάτκινα.

Τα σετ: 7-6, 6-0