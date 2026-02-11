Το σερί σταμάτησε και μαζί του «πάγωσε» και το ψαλίδι! Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο και ο γνωστός φίλος της ομάδας, Φρανκ Ίλετ, θα συνεχίσει να διατηρεί την εντυπωσιακή αφάνα του για τουλάχιστον έναν ακόμη μήνα.

Η αναμέτρηση δεν εξελίχθηκε απλώς σε ένα παιχνίδι της Premier League, αλλά σε ένα διαδικτυακό υπερθέαμα. Ο Ίλετ, που έγινε viral λόγω της υπόσχεσής του να μην κουρευτεί αν οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν πετύχουν πέντε συνεχόμενες νίκες, παρακολούθησε το ματς σε live μετάδοση μπροστά σε περισσότερους από 150.000 θεατές, με το κοινό να φτάνει στιγμιαία τους 265.000 ταυτόχρονους χρήστες. Η κουρευτική μηχανή βρισκόταν δίπλα του, έτοιμη για χρήση.

😅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Así fue la reacción de Frank Illet, el hincha viral del Manchester United, tras el 1-1 vs West Ham hoy…



Lleva 493 días sin cortarse el pelo y ahora debe esperar una racha de CINCO TRIUNFOS CONSECUTIVOS. ⏳ pic.twitter.com/7EW2kv041l — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 11, 2026

Έπειτα από σχεδόν 500 ημέρες αναμονής, όλα έδειχναν πως είχε έρθει η ώρα της… λύτρωσης. Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ μετρούσε τέσσερις διαδοχικές επιτυχίες και το ματς με τη Γουέστ Χαμ έμοιαζε ιδανικό για να «κλείσει» το στοίχημα. Ωστόσο, το ποδόσφαιρο είχε διαφορετική άποψη. Το τέρμα του Τόμας Σούτσεκ στο 50ό λεπτό έφερε σιωπή μπροστά στην κάμερα και χάρισε παράταση ζωής στα μαλλιά του οπαδού.

Η ελπίδα αναπτερώθηκε προσωρινά όταν ο Κασεμίρο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως η χαρά κράτησε ελάχιστα, καθώς το VAR ακύρωσε την προσπάθεια, βυθίζοντας το chat στην απογοήτευση. Στις καθυστερήσεις, το γκολ του Μπένιαμιν Σέσκο προκάλεσε διαδικτυακό παροξυσμό, αλλά δεν ήταν αρκετό για να χαρίσει τη νίκη που θα ολοκλήρωνε το σερί.

Η πέμπτη διαδοχική επικράτηση δεν ήρθε ποτέ. Το στοίχημα μετατίθεται για αργότερα και η… κόμη του Ίλετ παραμένει στη θέση της, περιμένοντας την επόμενη ευκαιρία.