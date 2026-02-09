Η ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής έφερε την ΑΕΚ μόνη πρώτη στη βαθμολογία, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να έχει μπροστά της ένα απαιτητικό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Την ερχόμενη Κυριακή (15/2, 19:30) θα τεθεί αντιμέτωπη με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, σε ένα ντέρμπι υψηλής έντασης που ενδέχεται να αλλάξει εκ νέου τις ισορροπίες στην κορυφή. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στη Λιβαδειά, σε αναμέτρηση ιδιαίτερης σημασίας για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η οποία θέλει να επιστρέψει στην πρώτη θέση.

Ο ΠΑΟΚ, αν και βρίσκεται στην τρίτη θέση με 45 βαθμούς, έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς εκκρεμεί το εξ αναβολής ματς με την Κηφισιά. Σε θεωρητικό επίπεδο, ΑΕΚ και Ολυμπιακός παρουσιάζουν πιο βατό πρόγραμμα σε σύγκριση με τους «ασπρόμαυρους», ωστόσο το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί αυξημένες αγωνιστικές υποχρεώσεις, έχοντας μπροστά του ένα επιπλέον παιχνίδι, αλλά και δύο καθοριστικά ντέρμπι απέναντι στους βασικούς ανταγωνιστές για τον τίτλο.

Σε πρώτο χρόνο, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στην Τούμπα, ενώ στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

21η αγωνιστική 14/02 19:30 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

22η αγωνιστική 21/02 17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

23η αγωνιστική 01/03 16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

24η αγωνιστική 08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

25η αγωνιστική 14/03 17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

26η αγωνιστική 22/03 19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

21η αγωνιστική 15/02 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

22η αγωνιστική 22/02 18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

23η αγωνιστική 01/03 19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR

18η αγωνιστική (εξ αναβολής) 04/03 20:00 Κηφισιά – ΠΑΟΚ

24η αγωνιστική 08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

25η αγωνιστική 15/03 18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

26η αγωνιστική 22/03 19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ

21η αγωνιστική: 15/02 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

22η αγωνιστική 22/02 20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

23η αγωνιστική 01/03 17:30 Βόλος – ΑΕΚ

24η αγωνιστική 07/03 18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

25η αγωνιστική 15/03 19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

26η αγωνιστική 22/03 19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά