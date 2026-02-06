Ο Χάμες Ροντρίγκες ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του, το οποίο αναμένεται να τον φέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κολομβιανός άσος βρίσκεται πολύ κοντά στην υπογραφή συμβολαίου με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ, προκειμένου να αγωνιστεί στο MLS.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός κυκλοφορεί ελεύθερος από τις αρχές του 2026, μετά τη λήξη της συνεργασίας του με τη Λεόν στο Μεξικό στις 31 Δεκεμβρίου. Στο μεσοδιάστημα προπονούνταν ατομικά στην πατρίδα του, αναζητώντας την πρόταση που θα καθόριζε την επόμενη φάση της ποδοσφαιρικής του πορείας, η οποία –όπως όλα δείχνουν– θα συνεχιστεί πέρα από τον Ατλαντικό.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, η συμφωνία με τη Μινεσότα προβλέπει συμβόλαιο περιορισμένης διάρκειας, ενώ ο Ροντρίγκες δεν θα δηλωθεί ως designated player. Πρόκειται για μια λεπτομέρεια που δίνει ξεχωριστό ενδιαφέρον στη μετακίνηση, ιδίως σε ό,τι αφορά τον οικονομικό σχεδιασμό του συλλόγου, την ώρα που η παρουσία του στο MLS αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα εντός και εκτός γηπέδων.

Το βιογραφικό του Χάμες Ροντρίγκες παραμένει από τα πιο «βαριά» στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Στη διαδρομή του έχει αγωνιστεί σε συλλόγους πρώτης γραμμής όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπάγερν Μονάχου, η Πόρτο, η Μονακό, η Έβερτον, η Ράγιο Βαγιεκάνο, η Αλ Ραγιάν, η Σάο Πάολο, η Λεόν και η Μπάνφιλντ.

Την ίδια στιγμή, η τροπαιοθήκη του μαρτυρά το επίπεδο της καριέρας του, με δύο κατακτήσεις Champions League, δύο πρωταθλήματα Ισπανίας και δύο Γερμανίας, ανάμεσα στις σημαντικότερες διακρίσεις του.