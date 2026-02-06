Ο Λορέντσο Πιρόλα συνεχίζει να ταλειπωρείται και η συμμετοχή του στο μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό μοιάζει πλέον εξαιρετικά αβέβαιη. Ο Ιταλός στόπερ δεν προπονήθηκε την Πέμπτη (5/2) λόγω ενοχλήσεων στη μέση που αντανακλούν και στο πόδι του, ενώ προέρχεται από ένα δεκαήμερο χωρίς αγωνιστικό ρυθμό.

Το γεγονός αυτό δίνει την ευκαιρία στον Ζουλιάν Μπιανκόν να ξεκινήσει βασικός, καθώς ο Πιρόλα ακόμα δίνει τη μάχη να βρεθεί έστω στην αποστολή. Παρά τις περιορισμένες παραστάσεις του Μπιανκόν, ο Μεντιλίμπαρ δείχνει εμπιστοσύνη στον Γάλλο αμυντικό, διαχειριζόμενος προσεκτικά τον τραυματισμό του Ιταλού για να αποφευχθούν νέα προβλήματα. Ο Πιρόλα ακόμη κι αν προπονηθεί το Σάββατο (7/2), θα προκαλέσει τεράστια έκπληξη να μπει στην ενδεκάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νεαρός στίπερ είχε υποστεί τραυματισμό στο παιχνίδι με την Κηφισιά πριν τα Χριστούγεννα, γεγονός που τον κράτησε εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα.

Μετά την επιστροφή του, αγωνίστηκε κόντρα στη Λεβερκούζεν, όπου αντικαταστάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο ματς με τον Άγιαξ αποχώρησε λίγο πριν συμπληρωθεί η μισή ώρα, δείχνοντας ότι η διαχείριση του τραυματισμού παραμένει προτεραιότητα.