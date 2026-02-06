Με επίσημη τοποθέτησή της, η Saudi Pro League πήρε ξεκάθαρη θέση απέναντι στις αντιδράσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο, απαντώντας στα παράπονα που εκφράστηκαν το τελευταίο διάστημα και στέλνοντας σαφές μήνυμα για τον τρόπο λειτουργίας των συλλόγων και τη μεταγραφική πολιτική.

Το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να ενόχλησε η στάση του Πορτογάλου σούπερ σταρ, ο οποίος – σύμφωνα με δημοσιεύματα – αρνήθηκε να αγωνιστεί με την Αλ Νασρ, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για τη διοικητική δομή του συλλόγου. Η λίγκα ξεκαθάρισε ότι, ανεξαρτήτως ονόματος ή προσφοράς, κανένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια και τις αποφάσεις της ομάδας του, την ώρα που το μέλλον του Ρονάλντο παραμένει ανοιχτό.

Το θέμα ήρθε στο προσκήνιο όταν ο 41χρονος άσος έμεινε εκτός αποστολής στο παιχνίδι με την Αλ Ριάντ (02/02), με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έντονη ενόχλησή του σχετικά με τον ρόλο του Δημόσιου Ταμείου Επενδύσεων (PIF) στη διοίκηση. Καταλυτικός παράγοντας θεωρείται, σύμφωνα με το BBC, η μετακίνηση του Καρίμ Μπενζεμά από την Αλ Ιτιχάντ στην Αλ Χιλάλ, με τον Γάλλο να εντυπωσιάζει στο ντεμπούτο του, εξέλιξη που προκάλεσε επιπλέον δυσαρέσκεια.

Στην ανακοίνωσή της, η Saudi Pro League επισημαίνει ότι οι σύλλογοι λειτουργούν αυτόνομα, με δική τους διοίκηση και αγωνιστικό πλάνο, μέσα σε ένα κοινό οικονομικό πλαίσιο που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την ισορροπία. Παράλληλα, αναγνωρίζει τη συμβολή του Ρονάλντο, υπογραμμίζοντας όμως πως προτεραιότητα παραμένει ένα ανταγωνιστικό και αξιόπιστο πρωτάθλημα.