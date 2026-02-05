Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε MVP της Euroleague για τον Ιανουάριο καθώς ήταν εκπληκτικός σε επτά αγώνες με τον Ολυμπιακό σε αυτό το διάστημα.

Ο πρώτος μήνας του 2026 ήταν πάρα πολύ καλός για τους «ερυθρόλευκους» καθώς έκαναν σερί νικών και ανέβηκαν στη βαθμολογία, έχοντας για ηγέτη τον Βούλγαρο φόργουορντ που έκανε τη διαφορά.

Σε επτά αγώνες μέσα στον Ιανουάριο, στους οποίους η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε έξι νίκες, ο Βεζένκοβ ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της Euroleague με 23,6 πόντους ανά αγώνα, έχοντας και 6,7 ριμπάουντ. Ο Βούλγαρος σταρ πέτυχε 20 τρίποντα και ήταν στην 1η θέση της σχετικής λίστας, έχοντας παράλληλα 29/30 βολές.

«Αυτό που κάνω κάθε μήνα, κάθε μέρα, στις προπονήσεις και πίσω από τα φώτα, αυτό είναι η δουλειά μου, αυτό προσπαθώ να κάνω: να δουλεύω σκληρά για να βοηθάω την ομάδα μου να κερδίζει και ελπίζω να φτάσουμε μέχρι το τέλος του δρόμου.

Δεν έκανα κάτι καινούργιο, τίποτα διαφορετικό. Απλώς πιστεύω στη δουλειά μου, πιστεύω στην ομάδα μου και συνεχίζω έτσι», ήταν τα λόγια του Βεζένκοβ μετά την ανάδειξή του σε MVP του Ιανουαρίου.