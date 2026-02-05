Στη Βραζιλία αναφέρουν ότι ο Ματέους Μαρτινέλι έχει τραβήξει το ενδιαφέρον όχι μόνο του Ολυμπιακού, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Ωστόσο, οι προσφορές που κατατέθηκαν δεν έγιναν αποδεκτές από τη Φλουμινένσε.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το συνολικό ύψος των προσφορών άγγιζε τα 12 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θεωρήθηκε ανεπαρκές από τον βραζιλιάνικο σύλλογο, ο οποίος δεν προτίθεται να συζητήσει καμία πώληση κάτω από 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μαρτινέλι είναι παιδί των ακαδημιών της Φλουμινένσε και μετρά 298 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 15 γκολ και 18 ασίστ μέχρι σήμερα. Η απόφαση της βραζιλιάνικης ομάδας αντικατοπτρίζει την αξία και τη συνεισφορά του παίκτη στην ομάδα, καθιστώντας δύσκολη μια ενδεχόμενη μεταγραφή στον Ολυμπιακό ή σε οποιοδήποτε άλλο κλαμπ της Ευρώπης στο φινάλε της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.