Με ανάρτησή του στα social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε τη στήριξή του στον Εργκίν Αταμάν, έπειτα από όσα είπε αυτός στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι προηγούμενες μέρες ήταν δύσκολες για τους «πράσινους», με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ να ξεσπά κατά του προπονητή και των παικτών μετά την ήττα από τον Άρη στη Stoiximan Super League.

Δύο μέρες μετά, ο Παναθηναϊκός απάντησε με νίκη επί της Ρεάλ στη Euroleague. Ο Αταμάν είπε πως δεν αντέδρασε σε όσα είπε ο Γιαννακόπουλος επειδή μοιάζουν και επειδή του έδωσε κίνητρο, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ να σχολιάζει αυτές τις δηλώσεις.

Συγκεκριμένα, σε story που ανέβασε στο Instagram με το σχετικό απόσπασμα από τη συνέντευξη Τύπου, έγραψε: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε».

Το κλίμα στις τάξεις του Παναθηναϊκού βελτιώθηκε πολύ μετά τη νίκη επί της Ρεάλ, παρά την απουσία του Κέντρικ Ναν, και το μυαλό όλων πλέον είναι στον εκτός έδρας αγώνα με την Παρτίζαν, την Πέμπτη (5/2).