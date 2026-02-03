Στην ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2028 προχώρησε ο Ζέλσον Μάρτινς, με την ΠΑΕ να βγάζει τη σχετική ανακοίνωση μετά τις υπογραφές.

Οι δύο πλευρές είχαν δώσει τα χέρια καθώς υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση για τη συνεργασία τους και από εκεί και πέρα το μόνο που απέμενε ήταν να κλείσει και τυπικά το θέμα, κάτι που έγινε τελικά την Τρίτη (3/2).

Ο 30χρονος εξτρέμ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» -με τους οποίους έχει 13 γκολ και 16 ασίστ σε 76 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις- και στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανανέωση είπε τα εξής…

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος για την ανανέωση και που θα βρίσκομαι εδώ, για να μπορώ να βοηθήσω αυτόν τον σύλλογο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος εδώ, είμαι χαρούμενος που ανανέωσα και υπόσχομαι πως θα τα δώσω όλα για τον Ολυμπιακό.

Όταν υπέγραψα πρώτη φορά, ήξερα το μεγαλείο του συλλόγου και πως θα μπορούσαμε να έχουμε πολλές επιτυχίες! Είμαι πολύ ευτυχισμένος γι’ αυτό. Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω στον Ολυμπιακό και να βοηθήσω αυτήν την ομάδα να έχει μεγάλες επιτυχίες.

Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας για όλα, για τη στήριξη, βρίσκονται πάντα δίπλα μας. Μου αρέσει πολύ αυτή η πόλη και ο παλμός του κόσμου. Μας βοηθάει στις καλές και στις κακές στιγμές και είμαι ευτυχισμένος. Εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι μαζί για να πανηγυρίσουμε μεγάλες νίκες!».