Με δύο γκολ του Μπάας ο Άγιαξ νίκησε με 2-0 τη Φόλενταμ και ανέβηκε στη 2η θέση της Eredivisie, λίγες μέρες πριν το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο «Αίαντας» υποδέχθηκε τη Φόλενταμ και άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό με κεφαλιά του Μπάας μετά τη σέντρα του Μπουνίντα, για να έρθει το 2-0 από τον ίδιο παίκτη με νέα κεφαλιά, ξανά έπειτα από σέντρα του Μπουνίντα.

Το 2-0 ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με τον Άγιαξ να ανεβαίνει στη 2η θέση, η οποία είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πετύχει φέτος στο πρωτάθλημα καθώς η πρωτοπόρος Αϊντχόφεν είναι στο +15 και έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Στα θετικά για την ομάδα του Άμστερνταμ είναι η επιστροφή του Βέγκχορστ στη δράση, καθώς μπήκε ως αλλαγή στο 75ο λεπτό του παιχνιδιού.

Η σύνθεση του Άγιαξ: Γιάρος, Γκαέι, Μπάουμαν, Μπάας, Ρόσα, Κλάασεν (75′ Φιτζ-Κιμ), Ρέχεϊρ (63′ Ιτακούρα), Στερ (63′ Μόκιο), Μπουνίντα (83′ Γκλουκ), Ντόλμπεργκ (75′ Βέγκχορστ), Γκοντς.