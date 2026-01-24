Την πρόκριση για τους «16» του Australian Open πήρε ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά το 3-0 επί του Μπότικ Φαν Ντε Ζάντσουλπ και έγινε ο πρώτος που έφτασε τις 400 νίκες στα γκραν σλαμ τουρνουά.

Ο Σέρβος τενίστας ήταν το μεγάλο φαβορί απέναντι στον Ολλανδό και το επιβεβαίωσε στο κορτ, παίρνοντας τη νίκη με 3-0. Ο «Νόλε» εξασφάλισε το πρώτο σετ με 6-3, πήρε με 6-4 το δεύτερο και με 7-6, στο tie break, το τρίτο, φτάνοντας τις 400 νίκες σε γκραν σλαμ τουρνουά.

Επόμενος στόχος, πλέον, είναι η 401 κόντρα σε έναν εκ των Γιάκουμπ Μένσικ ή Ίθαν Κουίν στους «16», ενώ παράλληλα έφτασε τις 102 νίκες στο Australian Open και ισοφάρισε την επίδοση του Ρότζερ Φέντερερ.