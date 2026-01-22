Ο ΠΑΟΚ πήρε μεγάλη νίκη με 2-0 επί της Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε λόγο για τέλειο παιχνίδι, στρέφοντας την προσοχή του στο επόμενο ματς με τη Λιόν στη Γαλλία.

Οι «ασπρόμαυροι» ανέβηκαν κι άλλο στη βαθμολογία με το τρίποντο που πήραν κόντρα στους Ισπανούς, σε ένα παιχνίδι στο οποίο τα έκαναν όλα σωστά, όπως είπε ο προπονητής τους στις δηλώσεις.

«Κάναμε το τέλειο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο δείξαμε λίγο περισσότερο σεβασμό στην Μπέτις, αν και δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο ελέγξαμε το παιχνίδι και κυριαρχήσαμε. Κρατήσαμε την μπάλα και δημιουργήσαμε ευκαιρίες, φτάνοντας στη νίκη», είπε αρχικά ο Λουτσέσκου και συνέχισε.

«Είναι τρεις βαθμοί, συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι με τη σωστή προσέγγιση. Πάμε στη Λιόν για να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».