Η Νότιγχαμ Φόρεστ συμφώνησε με τη Νάπολι για την απόκτηση του Λορέντσο Λούκα, παρ’ όλα αυτά εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τον Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού, σύμφωνα με το Athletic.

Στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού έπειτα από 22 αγωνιστικές στην Premier League, η Φόρεστ θέλει να ενισχυθεί στην επίθεση και την Πέμπτη (22/1) συμφώνησε με τη Νάπολι για την απόκτηση του Ιταλού φορ Λορέντσο Λούκα με δανεισμό και οψιόν αγοράς.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι έπαψε να ενδιαφέρεται για τον Ταρέμι, με το Athletic να υποστηρίζει πως ο Ιρανός φορ εξακολουθεί να απασχολεί την ομάδα του Νότιγχαμ, η οποία έχει στη λίστα της με τους υποψήφιους στόχους και το όνομα του Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν της Γουλβς.

Ο Ταρέμι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τον Ολυμπιακό, με τη φανέλα του οποίου έχει πετύχει 14 γκολ σε 23 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, μέχρι στιγμής, με πιο πρόσφατο αυτό στη νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν το βράδυ της Τρίτης (20/1).