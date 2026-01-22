Η Γιουβέντους ξεκίνησε επίσημα την «τουρκική αποστολή» για την απόκτηση του Γιουσέφ Εν-Νεσίρι. Ο αθλητικός διευθυντής των «μπιανκονέρι», Μάρκο Οτολίνι, ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να διαπραγματευτεί απευθείας με τη Φενερμπαχτσέ τη μετακίνηση του Μαροκινού επιθετικού στο Τορίνο, αλλά και να συναντηθεί με τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή, επιχειρώντας να προλάβει τον ανταγωνισμό.

Ο Εν-Νεσίρι έχει πλέον ανέβει στην κορυφή της λίστας της Γιουβέντους για την ενίσχυση της επίθεσης, μετά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην υπόθεση Ματέτα. Ο 29χρονος (τα κλείνει μέσα στη χρονιά) ζήτησε επίσημα χθες τη μεταγραφή του από τον τουρκικό σύλλογο, καθώς επιθυμεί περισσότερο χρόνο συμμετοχής – στην Κωνσταντινούπολη έχει περιορισμένο ρόλο λόγω του Τζον Ντουράν- ώστε να παρουσιαστεί έτοιμος στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική του ομάδα.

Η πρώτη πρόταση της Γιουβέντους προς τη Φενέρμπαχτσε αφορά δανεισμό έως τον Ιούνιο, με οικονομικό αντάλλαγμα, χωρίς υποχρέωση αγοράς. Μια φόρμουλα που θα επέτρεπε στους Ιταλούς να αξιολογήσουν την απόδοση του παίκτη πριν δεσμευτούν μακροπρόθεσμα. Από την πλευρά τους, οι Τούρκοι προτιμούν συμφωνία με υποχρεωτική οψιόν αγοράς και αποτιμούν τον παίκτη γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο εμφανίζονται διατεθειμένοι να συζητήσουν λύση με όρους και προϋποθέσεις που θα εξαρτώνται από συμμετοχές και γκολ.

Ο μισθός του Εν-Νεσίρι έως το τέλος της σεζόν (4 εκατ. ευρώ καθαρά, με αύξηση στα 6 εκατ. από την επόμενη χρονιά) θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τη Γιουβέντους. Η επιτάχυνση των επαφών έχει στόχο να προηγηθεί των διεκδικητών, με την Άστον Βίλα, τη Σεβίλλη και τη Νάπολι να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.