Την Πέμπτη (22/1) θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό καθώς θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί επισήμως από την ΠΑΕ.

Ο 20χρονος Αργεντίνος εξτρέμ, ο οποίος αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία των «πράσινων», βρίσκεται από την περασμένη Κυριακή (18/1) στην Αθήνα, είδε από κοντά τη νέα του ομάδα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και μετράει αντίστροφα πλέον για να αρχίσει προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Αντίνο έχει ήδη περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και το πρωί της Πέμπτης (22/1) αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του, διάρκειας 4,5 ετών, για να ανακοινωθεί και επισήμως από την ΠΑΕ.