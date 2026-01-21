Η μεγάλη νίκη επί της Λεβερκούζεν άναψε τη σπίθα και η αναμέτρηση με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ παίρνει χαρακτήρα τελικού.

Με μόλις 2.600 διαθέσιμα εισιτήρια και χιλιάδες φιλάθλους του Ολυμπιακού να διψούν να βρεθούν δίπλα στην ομάδα στο ματς που κρίνει την πρόκριση, το ενδιαφέρον βρίσκεται στα ύψη και η «ερυθρόλευκη» παρουσία αναμένεται, έστω και περιορισμένη, εκκωφαντική

Στα 2.600 ανέρχονται τα εισιτήρια που έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός για το μεγάλο παιχνίδι με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/01, 22:00), μια αναμέτρηση που αποκτά χαρακτήρα τελικού, καθώς από αυτή θα κριθεί η πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Λεβερκούζεν με 2-0, το ενδιαφέρον του κόσμου έχει «εκτοξευθεί», με τους φίλους των «Eρυθρόλευκων» να εκδηλώνουν έντονα την επιθυμία τους να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της σεζόν.

Η ζήτηση είναι τεράστια και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του Ολυμπιακού, δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστούν περισσότερα εισιτήρια. Oι Πειραιώτες υπέβαλαν τρία επίσημα αιτήματα προς τον Άγιαξ για την παραχώρηση επιπλέον θέσεων, ωστόσο και στις τρεις περιπτώσεις η ολλανδική ομάδα απάντησε αρνητικά.

Προτεραιότητα στην αγορά έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, καθώς και οι κάτοχοι σουιτών στο «Γ. Καραϊσκάκης», οι οποίοι συνολικά ξεπερνούν τους 25.000. Παρ’ όλα αυτά, θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί λίγο περισσότερο από το 10% αυτών, στοιχείο που αναδεικνύει τη δίψα και την αφοσίωση του κόσμου του Ολυμπιακού για το κρίσιμο αυτό παιχνίδι.

Ιδιαίτερη επισήμανση γίνεται και στο γεγονός ότι τα εισιτήρια διαρκείας δεν μεταβιβάζονται, με δικαίωμα αγοράς να έχουν αποκλειστικά οι αρχικοί κάτοχοί τους. Σε περίπτωση που δεν εξαντληθούν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από την ΠΑΕ.

Το σίγουρο είναι ένα: παρά τον περιορισμένο αριθμό, ο Ολυμπιακός θα έχει στο Άμστερνταμ τη φωνή και την ψυχή του κόσμου του, σε ένα ματς όπου το πάθος, η πίστη και η ιστορία συναντούν τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση.