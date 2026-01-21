Η Ελληνίδα Πρωταθλήτρια ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-0 και 6-4) από την Μίρα Αντρέεβα και δεν συνεχίζει στην διοργάνωση.

Αγωνιζόμενη στον 2ο γύρο του Australian Open η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να έχει το ίδιο καλή απόδοση με τον πρώτο της αγώνα, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα από την αντίπαλό της, Μίρα Αντρέεβα, νούμερο 7 της Παγκόσμιας κατάταξης, με 6-0, 6-4 και να αποκλειστεί από την συνέχεια του τουρνουά (χάνοντας με 2-0 σετ).

Η Ελληνίδα τενίστρια έκανε ουκ ολίγα λάθη και δεν βρήκε τον αγωνιστικό ρυθμό της απέναντι στη νεαρή Ρωσίδα αθλήτρια. Συνολικά, η Σάκκαρη ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 αβίαστα λάθη και ενώ το ποσοστό της στους πόντους πίσω από το πρώτο σερβίς ήταν χαμηλό (14/41). Η νεαρή Αντρέεβα από την άλλη πετυχαίνοντας πέντε breaks έφτασε στην κατάκτηση της νίκης.