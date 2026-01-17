Ο Πανσερραϊκός και η Κηφισιά ανοίγουν (15:30 Novasports 2HD) την αυλαία της 17ης αγωνιστικής της Super League σε ένα ματς με έντονο βαθμολογικό και ψυχολογικό βάρος, καθώς αμφότερες ψάχνουν μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια της σεζόν, έστω κι αν βρίσκονται σε διαφορετικές αφετηρίες πίεσης και στόχων.

Ο Πανσερραϊκός έχασε εύκολα από τον Παναθηναϊκό και το πρόβλημα δεν ήταν αυτή η ήττα, αλλά ότι ήταν η δέκατη συνεχόμενη, δεν έχει σκοράρει στα έξι τελευταία ματς και είναι πλέον σε απόσταση οχτώ βαθμών από τη σωτηρία. Αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα, ο δρόμος για τη δεύτερη κατηγορία είναι χωρίς επιστροφή. Πάντως, κάνει μεταγραφές, ως ύστατη προσπάθεια να το παλέψει. Το ματς με την Κηφισιά είναι κομβικό, εκτός είναι ο τιμωρημένος ο αμυντικός Ντε Μάρκο, επιστρέφουν όμως ο γκολκίπερ Ταναλίνι και οι αμυντικοί Γεωργιάδης, Κάλινιν.

Η Κηφισιά απέφυγε την ήττα από την Λάρισα στο τέλος και με αυτήν την ισοπαλία έφτασε τις επτά, τις περισσότερες μαζί με Αστέρα και την αντίπαλο του την προηγούμενη αγωνιστική. Μεσοβδόμαδα αποκλείστηκε στο Κύπελλο από τον Λεβαδειακό και θα είναι μία δύσκολη περίοδος αυτή μετά την παραχώρηση των Τεττέη και Παντελίδη, που έκαναν τη διαφορά στην επίθεση, αν και γίνονται κινήσεις για την αντικατάσταση τους. Πάει στις Σέρρες για το «διπλό», από προβλήματα προέρχονται οι αμυντικοί Μποτία, Λαρουσί και ο μέσος Ρουκουνάκης.