Θλίψη στον κόσμο του μπάσκετ προκαλεί η είδηση του θανάτου του Άντε Γκργκούρεβιτς, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε ΑΕΚ, Άρη, Ολίμπια Λάρισας και Ολίμπια Πάτρας, σε ηλικία 51 ετών.

Ο Γκργκούρεβιτς είχε βάλει τέλος στην καριέρα του το 2012 για να ασχοληθεί με την προπονητή έχοντας δουλέψει ως βοηθός προπονητή στη Σπλιτ και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε τη θλίψη, με την ΑΕΚ και τον Άρη να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους.

«Η ΑΕΚ ΒC εκφράζει τη θλίψη της για το χαμό τού Ante Grgurević, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών.

Ο Grgurević υπήρξε αθλητής της «Βασίλισσας», σε μία δύσκολη συγκυρία, κατά την περίοδο 2006-2007, λαμβάνοντας μέρος σε 8 αναμετρήσεις του ελληνικού Πρωταθλήματος.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τους οικείους του», ανέφερε η ανακοίνωση της ΑΕΚ και ακολούθησε αυτή του Άρη.

«Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πρώην αθλητή της ομάδας μας, Ante Grgurevic. Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών.

Ο Κροάτης πρώην σέντερ – φόργουορντ βοήθησε τον ΑΡΗ να επιστρέψει στη Euroleague, τη σεζόν 2005-06. Εμείς θα τον θυμόμαστε χαμογελαστό και χαρούμενο, να αποθεώνεται μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες μετά από τη νίκη στον τελευταίο αγώνα, στο Μαρούσι.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…».